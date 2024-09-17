المنصوري يخلط أوراق صدارة مونديال الفورمولا 2

حلّق قائد «زورق أبوظبي 36»، منصور المنصوري بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لـ«زوارق الفورمولا2»، بعد أن حقق المركز الأول في السباق الرئيس للجولة، أمس، بمدينة بيسو في البرتغال.

ونجح المنصوري في تصدر السباق منذ البداية وحتى النهاية بتفوق مذهل طوال 45 دورة هي مدة السباق الذي استمر 34 دقيقة.

وحقق ماثيو بالفيرمان على متن «الزورق البريطاني 14» المركز الثاني، وحلَّ الليتواني إدجراس ريابكو على «الزورق 41» ثالثاً، وجاء راشد القمزي على «زورق أبوظبي1» في المركز الرابع.

وتمكن المنصوري من خلط أوراق الصدارة بهذه النتيجة، إذ تقدم إلى المركز الثالث برصيد (51 نقطة) في الترتيب العام الذي يتصدره راشد القمزي بـ«زورق أبوظبي1» برصيد (61 نقطة)، يليه الليتواني إدجراس ريابكو برصيد (55 نقطة) في المركز الثاني.