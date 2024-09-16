الإصابة تبعد بن ناصر عن ميلان

يغيب لاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان لأربعة أشهر بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، وفق ما أعلن وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين.

وقال النادي اللومباردي في بيان مقتضب: "يؤكد ميلان أن إسماعيل بن ناصر خضع لعملية جراحية في ربلة الساق صباحا (الإثنين) في فنلندا"، متوقعا أن تستغرق مدة التعافي "أربعة أشهر".

وتعرض ابن الـ26 عاما للإصابة خلال حصة تمرينية مع منتخب بلاده.

وبعدما بدأ مشواره الكروي مع فريق مسقط رأسه أرل في فرنسا، انتقل بن ناصر إلى أرسنال الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه بين 2015 و2017 في مشوار تخلله اللعب مع تور الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن يحل في إيطاليا عام 2017 حيث لعب أولا مع إمبولي ومن ثم مع ميلان اعتبارا من 2019.

وخاض الجزائري 117 مباراة بألوان "روسونيري" في جميع المسابقات، مسجلا ثمانية أهداف.