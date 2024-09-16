وفاة المدرب العراقي أنور جسام عن 77 عاماً

توفي المدرب العراقي الشهير أنور جسام عن 77 عاما بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم الإثنين.

وذكر الاتحاد في بيان ان "رحيل المدرب المبدع وصاحب الانجازات الكروية مع المنتخبات الوطنية في حقبة الثمانينات من القرن الماضي يعد خسارة كبيرة لاحد الخبرات الوطنية".

وأضاف "لقد خرج المدرب جسام اجيالا من اللاعبين والنجوم وكان بحق احد القدرات التي عملت وحقق نجاحات عديدة على مختلف الاصعدة العربية والاسيوية والاقليمية".

من جهته، قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال "لقد خسرنا واحدا من المع المدربين".

ويعدّ جسام واحدا من المدربين الذين قادوا المنتخبات الوطنية العراقية واشهر الاندية في العاصمة بغداد نادي الزوراء وحقق معه العديد من البطولات على صعيد بطولتي الدوري والكأس.

وكان المدرب الراحل لاعبا في نادي السكة الحديد بين عامي 1965 و1971، وهو العام الذي تولى فيه تدريبه قبل مروره بمحطات تدريبية أخرى حتى 2001 مع نادي الطلبة قبل اعتزاله التدريب.