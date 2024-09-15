غياب كريستيانو رونالدو عن بعثة النصر المتجهة إلى العراق

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه في المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع نادي الشرطة غدا على ملعب المدينة الدولي شرق بغداد.

وكان من المؤمل ان يسافر نادي النصر الى بغداد اليوم الأحد، استعدادا للمباراة التي ستجمعه مع نادي الشرطة العراقي على ملعب المدينة، ضمن بطولة دوري اسيا للنخبة.



لكن نادي النصر أكد تعرض رونالدو الى وعكة صحية ستمنعه من السفر، لتنهي بذلك آمال ملايين العراقيين الذين كانوا متحمسين لقدوم رونالدو سواء من الرياضيين أو على مختلف الأصعدة السياسية والشعبية بصفته حدث مهم وتاريخي.