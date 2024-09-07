محمد صلاح يقود منتخب مصر للفوز في تصفيات أمم إفريقيا

قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لفوزا هاما بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل أهداف منتخب مصر رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23 و45 و69، ولم ينجح هداف ليفربول محمد صلاح قائد منتخب مصر في تسجيل أي أهداف في المباراة ولكنه ظهر بمستوى جيد وقاد منتخب بلاده لفوزاً هاما.

وشهدت المباراة بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعي خوفا من تسجيل الفراعنة هدفا مبكرا.

وبدأ مهرجان الأهداف فى الدقيقة 23 حيث سجل رامي ربيعة الهدف الأول لمنتخب مصر من رأسية قوية سكنت الشباك.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 45 من انفراد كامل بالحارس ليضع الكرة ببراعة فى الشباك معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2- 0.

وفى الدقيقة 69 سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث من متابعة لتسديدة مصطفى فتحي ليحولها داخل شباك كاب فيردى، وغادر رامي ربيعة المباراة في الدقيقة 77 مصابا وشارك أحمد رمضان بيكهام بدلا منه كما دفع حسام حسن بأحمد نبيل كوكا على حساب محمد حمدي، وواصل المنتخب سيطرته على اللقاء لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر 3-0.

وتضم مجموعة مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلا من: "الرأس الأخضر- موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقى في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقى الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.