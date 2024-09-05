«الفيفا» يعلن عن الشعار الجديد لمونديال الأندية 2025 بمشاركة العين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، عن شعار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية (أميركا 2025)، النسخة الأكبر في تاريخ بطولات الأندية التي يشارك فيها 32 فريقاً، من بينها نادي العين بطل دوري أبطال آسيا.

وأوضح «الفيفا» أن أغنية Freed from Desire (التحرر من الرغبة) للمغنية جالا، ستكون بمثابة الهوية الصوتية للبطولة، وهي الأغنية التي باتت تمثّل نشيداً جامعاً لجماهير كرة القدم، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، على مدار العقدين الماضيين. ووجّه الدعوة للجماهير لإظهار الجوانب المميِّزة للأندية التي تشجعها، تحت شعار «انقل ناديك للعالمية».

وتضم كأس العالم للأندية 2025 المقامة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ممثلين عن جميع الاتحادات القارية الستة.

وتأهل حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، إضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.

ويستلهم الشعار الجديد لمونديال الأندية تاريخ كرة القدم وثقافتها، وتم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة (C-W-C) لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يُعدّل الشعار ليستخدم في جميع النسخ المستقبلية من المونديال.