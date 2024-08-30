موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

يسعى مانشستر يونايتد إلى تعويض خسارته أمام برايتون 1-2 الأسبوع الماضي عندما يستضيف غريمه التقليدي ليفربول في مباراة نارية على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة الثالثة من بطولة إنكلترا لكرة القدم الأحد.

وتشهد المباراة مواجهة أولى بين المدربين الهولنديين إريك تن هاغ في مانشستر وأرنه سلوت الوافد حديثا إلى ليفربول.

وحقق سلوت بداية مثالية للمهمة الشاقة المتمثلة في خلافة المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب بفوزين في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون أن تهتز شباكه.

ويخوض أول امتحان له لكسب المزيد من الثقة لدى أنصار ليفربول في أحد الملاعب الأقل تفضيلاً لدى كلوب، حيث يتواجه الفريقان الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية.

على الرغم من تفوق ليفربول إلى حد كبير على غريمه خلال عهد كلوب الذي استمر 9 سنوات، فاز في مباراتين فقط من أصل 11 خارج ملعبه أمام يونايتد، وتضمن ذلك الخروج من ربع نهائي كأس إنجلترا 3-4 والتعادل 2-2 في الدوري الموسم الماضي.

وبدأ "الشياطين الحمر" الموسم المحلي بفوز متأخر على فولهام 1-0، لكنه سقط في الرمق الأخير أمام برايتون 1-2 في المرحلة الثانية، ولا شك بأن بأي خسارة جديدة ستزيد الضغوطات على كاهل تن هاغ.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

مانشستر يونايتد – ليفربول

الأحد 1-9-2024

19:00 مساء