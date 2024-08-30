التونسي المجبري من يونايتد إلى «تشامبيونشيب»

أنهى لاعب الوسط الدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري مغامرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بانتقاله إلى بيرنلي بعقد لأربعة أعوام، وفق ما أعلن الناديان.

وقال يونايتد «أكمل حنبعل صفقة انتقاله بشكل دائم من مانشستر يونايتد إلى فريق الـ(تشامبيونشيب) بيرنلي»، مضيفاً «انتقل ابن الـ21 عاماً إلى كلاريتس (لقب بيرنلي) بعد خمسة أعوام مع يونايتد».

أما بيرنلي، فكتب «يُسعِد نادي بيرنلي لكرة القدم أن يؤكد وصول الدولي التونسي حنبعل المجبري بصفقة لأربعة أعوام من مانشستر يونايتد مقابل بدل لن نكشف عنه».

وانضم التونسي إلى الفرق العمرية ليونايتد عام 2019 قادماً من موناكو، وخاض منذ حينها 13 مباراة فقط مع الفريق الأول، مسجلاً هدفاً واحداً من مسافة بعيدة عام 2023 في الخسارة أمام برايتون على «أولد ترافورد» 1-3 في الدوري الممتاز.

وفي موسم 2022-2023، لعب المجبري في المستوى الثاني مع برمنغهام على سبيل الإعارة، ثم أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في إسبانيا معاراً لإشبيلية، حيث شارك في ست مباريات ضمن الدوري.

وشكر التونسي يونايتد في منشور على موقع «إكس» قال فيه «شرف لي أني دافعت عن هذا النادي الرائع خلال الأعوام الخمسة الماضية. أغادر مع كثير من الذكريات المميزة، من تسجيل بدايتي على أولد ترافورد إلى تمثيل يونايتد في دوري أبطال أوروبا».

وتابع «سأكون ممتناً على الدوام لكثير من الطواقم واللاعبين الذين ساعدوني على التطور كلاعب، وعلى النمو من صبي إلى الرجل الذي أنا عليه اليوم».

وهبط بيرنلي إلى المستوى الثاني في نهاية الموسم الماضي، بعدما حل في المركز الـ19 قبل الأخير في الدوري الممتاز.