أبرز 10 لاعبين يستحقون المشاهدة في «أميركا المفتوحة للتنس»

تنطلق يوم غدٍ منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام). ويهدف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركية كوكو غوف إلى الدفاع عن لقبيهما في منافسات فردي الرجال والسيدات، ولكن هناك العديد من اللاعبين واللاعبات الذين يهدفون إلى تجريدهما من اللقب.

■ ويبرز 10 لاعبين مشاركين في البطولة يستحقون المشاهدة.

نوفاك ديوكوفيتش

يهدف نوفاك ديوكوفيتش إلى التتويج بلقبه الـ25 في بطولات الغراند سلام والأول له منذ الفوز بلقب 2023. وأنهى ديوكوفيتش فترة عدم التتويج التي لازمته منذ بداية العام بحصوله على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الأخير، ويأمل أن يلهمه هذا في حصد خامس ألقابه في البطولة التي تُقام بنيويورك.

كوكو غوف

توّجت كوكو غوف بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك العام الماضي، لتصبح أول لاعبة شابة أميركية تتوّج بلقب بطولة أميركا المفتوحة، منذ أن توجت سيرينا وليامز باللقب في 1999. وتأمل ألا تنتهي مقارنتها بوليامز عند هذا الحد، حيث تتطلع للفوز بلقب بطولة الغراند سلام التي تُقام في بلادها، حيث يدعمها الكثير من الجماهير.

كارلوس ألكاراز

توّج اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز بآخر لقبين في البطولات الأربع الكبرى، حيث فاز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، ويهدف للتتويج بلقب آخر في نيويورك، بعد أن توّج بأول ألقابه في بطولات الغراند سلام في 2022 في نيويورك. ويشعر ألكاراز بالألم بعد خسارته في نهائي الأولمبياد أمام ديوكوفيتش، ومن الممكن أن يتجدد الصراع بينهما في بطولة فلاشينج ميدوز.

إيجا شفيونتيك

كانت إيجا شفيونتيك توّجت بلقب البطولة في نيويورك في عام 2022، ولكنها مازالت من أبرز المرشحات لنيل اللقب، وسترغب في أن تؤكد سيطرتها مرة أخرى بعد خسارتها المفاجئة في الدور قبل النهائي بأولمبياد باريس على ملاعب رولان غاروس المفضلة بالنسبة لها.

نعومي أوساكا

تملك نعومي أوساكا تاريخاً كبيراً في نيويورك، حيث توّجت باللقب مرتين في 2018 و2020، ولكنها مازالت تبحث عن طريق عودتها بعد حصولها على إجازة وضع.

وتشارك أوساكا ببطاقة دعوة في فلاشينج ميدوز، حيث ستبدأ مشوراها من الدور الرئيس، علماً بأنها كانت قدمت أفضل مستوياتها في تلك البطولة وتأمل أن يكون هذا المكان الذي ستستعيد فيه مستواها.

جانيك سينر

جذب التنافس الشرس بين ديوكوفيتش وألكاراز الأنظار في منافسات الرجال، ولكن يتواجد أيضاً الإيطالي جانيك سينر الذي يدخل البطولة بصفته المصنف الأول. ومع ذلك، فهو محاط بجدل كبير.

وتمت تبرئة اللاعب الإيطالي من ارتكاب أي مخالفات، بعدما ثبت تعاطيه المنشطات في اختبارين هذا العام.

أرينا سابالينكا

توّجت أرينا سابالينكا بلقب أول بطولة غراند سلام هذا العام على الملاعب الصلبة في أستراليا، وبالتالي فإنها تستمتع باللعب على هذه الأرضية. وكانت هي وصيفة بطلة فلاشينج ميدوز في العام الماضي، لذلك تأمل في تحقيق نتيجة أفضل، وبعد أن توجت ببطولة سينسيناتي، الأسبوع الماضي، أصبحت اللاعبة البيلاروسية في وضع جيد.

جاسمين باوليني

حققت اللاعبة الإيطالية الصغيرة جاسمين باوليني نتائج جيدة في العام الحالي، وارتقت إلى قمة منافسات السيدات. وبعد أن فشلت في السابق في عبور الدور الثاني في بطولات الغراند سلام قبل هذا العام، وصلت إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا، وبعد ذلك تمكنت من الوصول إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة ويمبلدون.

تتويج باوليني بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي بالأولمبياد جعل هذا العام لا يُنسى بالنسبة لها، وتتمنى إنهاءه بطريقة مميزة.

دانييل ميدفيديف

حقق اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف لقباً واحداً في بطولات الغراند سلام، وكان هذا في بطولة فلاشينج ميدوز في 2021، وهو مكان يستمتع باللعب فيه، حيث إنه وصل إلى النهائي في العام الماضي. ولم تكن نتائجه جيدة منذ وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، حيث خسر أمام سينر بعد أن كان متقدماً بمجموعتين.

دومينيك ثيم

لا يُعد اللاعب النمساوي منافساً حقيقياً على اللقب، ولكن هذه البطولة ستشهد آخر ظهور له في بطولات الغراند سلام قبل الاعتزال. ومن الغريب أن اللقب الوحيد الذي حققه ثيم في بطولات الغراند سلام كان في نيويورك في 2020، عندما كان يلعب بقوة على الملاعب الصلبة.