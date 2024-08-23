ديبالا يرفض الانضمام إلى الدوري السعودي في اللحظات الأخيرة

عاد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن قرار الانتقال إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان القادسية مقابل 75 مليون يورو لمدة ثلاثة أعوام، وفضل البقاء في فريقه الحالي روما بحسب ما أكدّ في حسابه على انستغرام، في تحول مفاجئ مساء الخميس,

وبعدما ودع زملاءه الخميس وخرج من مركز "تريغوريا للتمارين بـ"تأثر واضح" بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فاجأ ديبالا الجميع مساء بالعودة عن قرار الانضمام إلى القادسية الذي عرض عليه راتبا مغريا جدا قدره 75 مليون يورو لثلاثة مواسم، أي 25 مليونا في الموسم، بحسب التقارير.

وتضاربت المعلومات الصحافية حول سبب عدم اتمام الصفقة مع القادسية، إذ قالت بعض وسائل الإعلام أن ديبالا هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، فيما أفادت أخرى أن روما هو الذي ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضي بين 3 و4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي.

ويتضمن عقد ابن الـ30 عاما مع نادي العاصمة والذي يمتد حتى صيف 2025، بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي مع نفس الراتب في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم بحسب موقع "فوتبول إيتاليا".

وأرفق ديبالا في مقطع الفيديو الذي نشره الخميس على إنستغرام جملة "شكرا روما.. أراكم الأحد" حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتجمهر مشجعو روما تحت منزل ديبالا من أجل شكره على قرار البقاء مع نادي العاصمة بحسب مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الإيطالية ليل الخميس.

وبدا رحيل الأرجنتيني عن روما صباح الخميس محسوما بعدما نُشِرَ مقطع فيديو للأرجنتيني وهو يغادر مركز "تريغوريا"، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير المفترض قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

وخاض ديبالا 78 مباراة بألوان روما في جميع المسابقات سجل خلالها 34 هدفا، وذلك منذ انضمامه إليه من يوفنتوس الذي قضى معه سبعة مواسم ولعب معه 293 مباراة في كافة المسابقات سجل فيها 115 هدفا وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، الكأس المحلية أربع مرات، الكأس السوبر المحلية مرتين، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وكان ديبالا الذي تعثرت مسيرته مع يوفنتوس بسبب الإصابات، ضمن التشكيلة التي خاض بها روما مباراته الأولى في الدوري ضد كالياري الأحد (0-0)، ودخل كبديل في الدقيقة 69.