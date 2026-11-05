بسبب إنذار بوجود قنبلة.. تحويل مسار رحلة بين دبلن وروما إلى فرنسا

أعلنت حكومة باريس أن مسار طائرة ركاب من طراز "إيه 320" كانت متجهة من دبلن إلى روما حُوّل، صباح اليوم الخميس، "إلى القاعدة الجوية في إيفرو" بشمال غرب فرنسا، بسبب إنذار بوجود قنبلة.

ولم توضح السلطات الفرنسية ما إذا كان هذا الحادث يندرج ضمن سلسلة إنذارات تبيّن لاحقاً أنها كاذبة بوجود قنابل في نحو عشر رحلات تجارية في أوروبا الثلاثاء، بحسب سلطات الدول المعنية.