فودين يتفوق على هالاند ويظفر بجائزة لاعب العام في إنجلترا

فاز فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين، ولعب فودين دوراً محورياً في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً في إنجاز غير مسبوق.

وأسهم اللاعب البالغ من العمر (24 عاماً) في 26 هدفاً الموسم الماضي، (سجل 19 وصنع سبعة) لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حسم اللقب على حساب أرسنال في اليوم الأخير من الموسم.

وفاز فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري لموسم 2023-2024، كما اختير أفضل لاعب من قبل رابطة كتّاب كرة القدم.

وتفوّق فودين على زميليه في الفريق النرويجي إرلينغ هالاند، والإسباني رودري، إضافة إلى كول بالمر لاعب سيتي السابق وتشيلسي الحالي، ومارتن أوديغارد لاعب أرسنال، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

ونال كول بالمر جائزة أفضل لاعب واعد التي تمنحها الرابطة عينها، علماً أنها المرة الأولى التي يفوز بالجائزتين لاعبان إنجليزيان منذ واين روني وجيمس ميلنر في موسم 2009-2010.