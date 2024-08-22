الهلال ينشد الحفاظ على اللقب.. ورونالدو يبحث عن التتويج الأول

يتطلع الهلال للحفاظ على إنجازه، عندما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم دون التعرض لأي هزيمة مع بداية الموسم الجديد، فيما يستهدف كريستيانو رونالدو التتويج بلقبه الأول مع النصر، بينما يبحث الاتحاد عن العودة إلى المنافسة، بعد تدعيمات قوية لصفوفه عقب خيبة أمل في الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد، اليوم، دون أن يشهد سوق الانتقالات الصيفي تعاقدات ضخمة مثلما حدث في الموسم الماضي، بعدما كانت السعودية وجهة العديد من اللاعبين، أبرزهم مهاجم ريال مدريد السابق، الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية، ومواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، والبرازيلي نيمار، والسنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا مرتين.

وعلى الرغم من أن الهلال لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، في انتظار عودة نيمار من إصابة طويلة، فإن المدرب جورجي جيسوس يعول على تكرار ما حققه الموسم الماضي من أجل تحفيز لاعبيه، والحصول على اللقب للمرة الـ20.

وحصل الهلال على دفعة قوية بعدما بدأ الموسم بالفوز بكأس السوبر السعودية على حساب النصر، بعد التفوق (4-1) على فريق النجم رونالدو في النهائي، عقب تخطي الأهلي في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

ولن تكون طريق الهلال مفروشة بالورود مع تطلع رونالدو للحصول على لقب الدوري لأول مرة، بعد موسم ونصف الموسم دون أي لقب في السعودية. كما يتطلع لاستعادة النصر للاحتفالات لأول مرة منذ موسم 2018-2019. ويرغب النجم البرتغالي في إضافة اللقب إلى ألقاب الدوري التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

واكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا، بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير قبل عودته للمشاركة في مباراتي كأس السوبر المحلية.

الاتحاد يتأهب.. والقادسية يبحث عن مفاجأة

كان الاتحاد هو الأنشط بين أندية القمة في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات، وبعد أن حل خامساً في ترتيب الموسم الماضي ليغيب عن المشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المقبل؛ تعاقد مع الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش وصالح الشهري، إضافة إلى الموهبتين أحمد الغامدي من الاتفاق، ومعاذ الفقيهي من الهلال أملاً في استفاقة بعدما لم يتمكن من الحفاظ على لقبه الذي حققه موسم 2022-2023.

وانفصل الاتحاد عن المدرب مارسيلو جاياردو، الذي حل بديلاً عن نونو إسبيرتو سانتو في نوفمبر، وتعاقد مع الفرنسي لوران بلان مدرب فرنسا السابق الذي سبق له خوض تجربة في الشرق الأوسط مع الريان القطري.

وفي الجانب الآخر من جدة، اكتفى الأهلي بالتعاقد مع البرازيلي الواعد ألكساندر من فلومينينسي، واستغنى عن آلان سانت ماكسيمين الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى فناربخشه التركي، لينضم لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

ولا ينوي القادسية أن يمر مرور الكرام على الدوري، بعدما أجرى النادي صفقات كبرى كان أبرزها المدافع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد، وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم برشلونة وأرسنال السابق، وكوين كاستيلز حارس بلجيكا بقيادة المدرب الإسباني ميتشيل.