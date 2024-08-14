الإصابة تُبعد ميسي عن المشاركة في كأس الرابطتين

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي، الثلاثاء، ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب خيراردو (تاتا) مارتينو بعد أن عانى إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-صفر، في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

ولم يشارك ميسي مذاك الحين في تمارين فريقه.

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الأولى العام الماضي.

وتقام ثماني مباريات في الدور 16 لتحديد المتأهلين الثمانية إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وشهدت انطلاقة هذا الدور فوز سياتل ساوندرز الأميركي على بوماس المكسيكي 4-صفر.

وفي المباريات الأخرى ، يلعب فيلادلفيا أمام سينسيناتي، وكروز أزول المكسيكي أمام مواطنه ماساتلان، وتيغريس المكسيكي أمام نيويورك سيتي، وتولوكا المكسيكي أمام كولورادو، وكلوب أميركا المكسيكي أمام سان لويس.