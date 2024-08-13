العروض تنهال على نجم الزمالك والرحيل قريب

ذكرت تقارير إعلامية تلقي نجم الزمالك وأحد أفضل لاعبي الدوري المصري أكثر من عرض للرحيل عن الزمالك المصري خلال الصيف الجاري ومن بين هذه العروض أندية قطرية وسعودية تبحث عن التعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المصري يتلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية دورينا".

وكان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم، قد كشف عن تلقي أحمد السيد زيزو لاعب الفريق عرضًا ضخما من نادي نيوم السعودي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي.

وقد يبحث نادي الزمالك بيع اللاعب والاستفادة المالية الكبيرة من اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب قدم مستويات جيدة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك أمام طلائع الجيش، في منافسات كأس مصر لدور الـ16، يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري، وهي البطولة التي يبحث من خلالها الزمالك الفوز باللقب لتعويض إخفاق بطولة الدوري.