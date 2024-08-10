من الملاعب

استغناء

استغرب مدرب في المراحل السنية، قرار الاستغناء عنه، على الرغم من قيادة فريقه للفوز بدرع الدوري، وعدم مطالبته بأي زيادة في الراتب. وعند استفساره عن السبب أُبلغ بأن خطة العمل تغيرت.

وكيل

استثمر لاعب سابق في دوري الدرجة الأولى علاقاته مع الأندية التي لعب لها قبل الاعتزال، واتجه إلى مهنة وكيل أعمال لاعبين في محاولة منه للاستمرار في كرة القدم، بعد عدم نجاحه في العمل مدرباً أو إدارياً.

تعاقدات

يترقب جمهور نادي الظفرة إعلان النادي عن تعاقداته الجديدة والمباريات الودية التي سيخوضها استعداداً لمنافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

خسارة

عبّر جمهور فريق يلعب في دوري أدنوك للمحترفين عن استغرابه ضعف أداء الفريق في مباراة ودية خاضها أمام نادٍ حديث التكوين، وتعرض فيها للخسارة، إذ عكست عدم جاهزيته للموسم الجديد، قبل فترة قليلة من انطلاق المنافسات الرسمية.

فريق

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي دبا الفجيرة شكّل فريقاً يضم عدداً من لاعبي الفريق الأول، ولاعبي الرديف، ليشارك به في دوري الدرجة الثالثة، في تجربة تهدف إلى الحفاظ على اللاعبين وتطوير مستوياتهم.

رقم

أصبح حكم بناء الأجسام الإماراتي محمد شاهين الحوسني أكثر حكم مواطن يظهر في منافسات البطولات الدولية، بعد تحكيمه في بطولة الأردن لبناء الأجسام، حيث وصل خلالها إلى البطولة رقم 62 في مسيرته.

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