هدفان وإصابة مؤثرة في أول 30 دقيقة بقمة مصر والمغرب

شهدت أول 30 دقيقة من قمة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس أحداث كثيرة ومؤثرة وربما تكون سببا في حسم المباراة لصالح المنتخب المغربي، والفوز بالبرونزية التاريخية في كرة القدم لأول مرة.

البداية كانت في الدقيقة 12 بتعرض نجم المنتخب المصري أحمد زيزو لإصابة وترك المباراة في ضربة قوية للمنتخب المصري وهجومه خلال المباراة.

ولم يتأخر المنتخب المغربي كثيرا في استغلال الفرصة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة 23 من تسديدة رائعة للاعب عبد الصمد الزلزولي، ليتقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل وبعدها بثلاث دقائق أضاف هداف المنتخب المغربي والبطولة سفيان رحيمي، الهدف الثاني في الدقيقة 26 ليتقدم المغرب بالهدف الثاني.

وانهى المنتخب المغربي الشوط الأول بالتقدم بهدفين ليقترب من الميدالية التاريخية في أولمبياد باريس