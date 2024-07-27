الرئيس الفرنسي ماكرون يفتتح أولمبياد باريس 2024

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "افتتاح" دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس الجمعة، خلال حفل افتتاح رائع غير مسبوق على نهر السين.

قال ماكرون الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة"، وذلك بعد 100 عام على استضافة باريس الألعاب للمرة الثانية.

وانطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بعرض غير مسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي من 205 دول أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية، رغم هطول أمطار عكّرت الأجواء وتعرّض شبكة القطارات لعملية تخريب.

للمرّة الأولى في التاريخ، أقيم حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، شاهده 320 ألف متفرّج من مدرّجات بُنيت خصيصاً على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وكما تجري التقاليد، ضمّ القارب الأوّل بعثة اليونان التي تعتبر مهد الألعاب الحديثة واستضافت نسختها الأولى في 1896، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى في مستهل الاحتفال.