الدوري الإيطالي يضم العراقي علي جاسم أحد أفضل المواهب في آسيا

أعلن نادي كومو الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، انضمام الجناح العراقي الدولي علي جاسم إلى صفوفه لمدة ثلاث سنوات.

وقال كومو الذي يشرف على تدريبه الاسباني الدولي السابق سيسك فابريغاس "يُسعد كومو الإعلان عن الحصول على توقيع أحد أفضل المواهب في آسيا وهو علي جاسم من نادي الكهرباء بعد أن أجرى الفحص الطبي في باريس حيث يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية".

وكان نادي الكهرباء أعار جاسم (20 عاماً) الى القوة الجوية الموسم الماضي، علما بأنه خاض أول مباراة رسمية في الدوري العراقي بعمر 14 عاماً.

وعلّق فابريغاس على انضمام جاسم بقوله "نؤمن بأن جاسم يملك المؤهلات لتطوير مستواه بسرعة معنا في كومو. لقد ترك إنطباعاً رائعاً في صفوف منتخب بلاده وفي دوري أبطال آسيا ونأمل ان ينقل هذه العدوى ويكون له تأثير في إيطاليا بأسرع وقت ممكن خلال الموسم القادم".

أما جاسم (20 عاما) فقال "أنا مغتبط لإعلان انضمامي الى كومو. هذا منعطف هام جدا في مسيرتي الكروية وأنا ممتن لجميع الذين ساندوني وساعدوني على بلوغي المستوى الذي أنا عليه الآن".

وتابع "أنا متحمس جدا لبدء حقبة جديدة في إيطاليا وأتطلع قدما لابذل قصارى جهدي في صفوف كومو. أريد توجيه امتناني الى المدرب سيسك فابريغاس ومجلس إدارة النادي لثقتهم بي وأنا أعدهم بالعمل بجهد لتحقيق النجاح مع النادي وجعل الشعب العراقي فخورا".

ونجح كومو في التعاقد مع الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا والمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي وهو بصدد الحصول على خدمات مدافع منتخب فرنسا السابق رافايل فاران بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الفائت.

وعاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد غياب 21 عاماً، علما بان ارتقى إلى السلم الاحترافي في إيطاليا، عندما صعد إلى الدرجة الثالثة في 2019 بتمويل من عملاق التبغ الإندونيسي دجاروم، وحقق كومو أفضل نتائجه في الدرجة الأولى في موسم 1950 عندما حلّ سادساً.