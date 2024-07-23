فيليكس مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي أستون فيلا يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس، لتعزيز هجومه قبل مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الفريق الإنجليزي، الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إيمري، مقتنع بإمكانيات جواو فيليكس، الذي لعب الموسم الماضي في صفوف برشلونة معاراً من أتلتيكو مدريد.

واستهل جواو فيليكس مشواره في صفوف بنفيكا، الذي تألق معه في موسم 2018 لينتقل في صيف 2019 إلى أتلتيكو مدريد، الذي أعاره في 2023 إلى تشيلسي ثم برشلونة.

ويرغب أستون فيلا في تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفرنسي موسى ديابي إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة قد تقدر بـ60 مليون يورو.

وكان جواو فيليكس (24 عاماً) قد أبدى عدم رغبته في مواصلة اللعب بصفوف "الروخيبلانكوس".