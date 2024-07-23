نجم آرسنال على طاولة الأهلي السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن مهاجم آرسنال غابرييل جيسوس دخل قائمة الخيارات المطروحة على طاولة النادي الأهلي.

وقالت إن جيسوس مرشح ليكون بديلًا للفرنسي آلان ماكسيمان، الراحل أخيراً إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتابعت: "يقيِّم المدرب الألماني ماتياس يايسله الجدوى من التعاقد مع لاعب آرسنال قبل منح موافقته الفنية، وفي حال رفضه، سيتجه الأهلي إلى التعاقد مع جناح أيسر، أو رأس حربة آخر".