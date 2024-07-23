مانشستر يونايتد يغازل نجم "أسود الأطلس"

كشفت شبكة سكاي سبورت أن ناديا مانشستر يونايتد وويست هام يغريان الدولي المغربي نصير مزراوي لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وقالت: "هناك ناديان من الدوري الإنجليزي مهتمان بمزراوي".

وتابعت: يجري بايرن ميونخ محادثات ملموسة مع مانشستر يونايتد وويست هام بشأن مزراوي".

وأضافت أن بايرن ميونخ لا يمانع رحيل الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يستمر عقده مع العملاق البافاري حتى 2026، لكن بشرط دفع مبلغ مهم من أجل التخلي عن خدماته.

وواصلت أن ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، هما مانشستر يونايتد وويست هام يونايتد، يبحثان الآن بشكل خاص عن الظهير الأيمن.