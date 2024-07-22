لاعب ريال مدريد السابق بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح سيكون محاصر الموسم الحالي وهو الأخير له مع ليفربول إلا إذا كان النادي يريد بقاء اللاعب لفترة أطول، ولكن بشكل عام فإن إدارة النادي تتحرك حاليا لحسم صفقة جديدة من المتوقع أن تكون لخلافة النجم المصري في الرديز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد اللاعبين السابقين في صفوف ريال مدريد، اقترب من الانتقال إلى ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أكدت أن اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسيداد، أصبح قريب من الريدز هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن صفقة كوبو في المراحل النهائية، بعد ذهاب ممثلي اللاعب الياباني إلى إنجلترا، وقالت: "من المقرر أن يدفع ليفربول حوالي 55 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة كوبو، والتي قد تكون لخلافة النجم المصري محمد صلاح".

ويلعب كوبو في مركز الوسط المهاجم مع فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يلعب مع منتخب اليابان لكرة القدم، وسبق وأن لعب مع نادي فياريال ونادي خيتافي وريال مايوركا وريال مدريد

ويعتبر هذا هو الموسم الأخير لمحمد صلاح، في عقده مع ليفربول، إلى جانب فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكن الريدز استبعد بيع النجم المصري هذا الصيف، حتى لو لم يوقع عقدا جديدا.