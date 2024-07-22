دراج فريق الإمارات بوغاتشار يتوّج بلقب طواف فرنسا

توّج السلوفيني تادي بوغاتشار بطواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما أنهى النسخة 111 في الصدارة عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز فيها، وكانت ضد الساعة لمسافة 33,7 كلم بين موناكو، حيث يقيم، ونيس.

ودخل بوغاتشار (25 عاماً) المرحلة الختامية متقدماً بفارق 5:14 دقائق على بطل النسختين الماضيتين الدنماركي يوناس فينغيغارد و8:04 على البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وذلك بعد فوزه بمرحلة السبت التي كانت الخامسة له في هذه النسخة.

وبعد المرحلة الختامية التي أقيمت على طول الكورنيش من موناكو إلى نيس ونقلت مباشرة في أنحاء العالم، فاز بوغاتشار بالسباق السادس له في الطواف هذا العام، وباللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق ثنائية تاريخية بفوزه بطوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) في العام ذاته.

وكان السلوفيني قد فاز بالمرحلة الرابعة أولاً، ثمّ الـ14 والـ15، قبل أن يُحقق الفوز في المراحل الثلاث الأخيرة. واحتفظ قائد فريق الإمارات بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب منذ فوزه بالمرحلة الرابعة، في حين فاز الإرتيري بينيام غيرماي بالقميص الأخضر الذي يُمنح لصاحب أكثر عدد من النقاط (387 نقطة).

وبهذا الانتصار الذي تحقق بعد اكتفائه بالوصافة في النسختين الماضيتين خلف فينغيغارد، تحضر بوغاتشار بأفضل طريقة لخوض الألعاب الأولمبية المقامة أيضاً في فرنسا، وتحديداً العاصمة باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس، على أمل تحقيق نتيجة أفضل من طوكيو 2020 حين نال البرونزية في سباق الطرقات.

وانضم بوغاتشار إلى ثلاثة درّاجين أحرزوا لقب الطواف الفرنسي ثلاث مرات هم الأميركي غريغ لوموند (1986 و1989 و1990) والفرنسي لويزون بوبيه (1953 و1954 و1955) والبلجيكي فيليب ثيس (1913 و1914 و1920)، فيما يتشارك أربعة دراجون الرقم القياسي بخمسة ألقاب لكل منهم وهم الفرنسيان جاك أنكيتيل (بين 1957 و1964) وبرنار إينو (بين 1978 و1985) والبلجيكي إدي ميركس (بين 1969 و1974) والإسباني ميغيل إندورين (بين 1991 و1995) والبريطاني كريس فروم (بين 2013 و2017).