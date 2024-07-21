وفاة نجم أتلتيكو مدريد وإشبيلية السابق

توفي اللاعب البرازيلي السابق مواسير رودريغيز دوس سانتوس، لاعب أتلتيكو مدريد وإشبيلية السابق، عن عمر 54 عاماً، حسبما أعلن أتلتيكو مينيرو، النادي الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

وأكد أتلتيكو مينيرو: "نأسف لرحيل اللاعب السابق مواسير اليوم، عن عمر 54 عاماً"، مضيفا أن اللاعب سيدفن بمقابر ريناسير في بيلو هوريزونتي.

وارتدى مواسير قميص أتلتيكو مدريد في يونيو 1993، وشارك في 15 مباراة خلال أول موسم له مع الفريق المدريدي، ثم انتقل إلى إشبيلية حيث قضى موسمين قبل أن يعود إلى بلاده ليلعب في صفوف إنترناسيونال البرازيلي.

لاحقاً تنقل مواسير بين عدة فرق مثل فلامنغو وبورتوغيزا وطوكيو فيردي وإيتوانو وأوبيرابا.

فاز مواسير مع أتلتيكو مينيرو 3 مرات ببطولة ميناس غيرايس، وكأس كونميبول في 1992.

ونشر أتلتيكو مدريد نعياً أعرب فيه عن "خالص التعازي لأسرة وأصدقاء" لاعبه السابق، مضيفاً أن "عائلة أتلتيكو في حالة حداد بسبب وفاة مواسير رودريغيز دوس سانتوس، اللاعب البرازيلي الذي لعب في فريقنا موسم 1993-1994، فلترقد بسلام".

بالمثل، نعا إشبيلية اللاعب الراحل وبعث بـ"أصدق التعازي لذوي وأصدقاء وأحباء" مواسير الذي لعب مع الفريق الأندلسي في صفقة تبادلية انتقل بموجبها دييغو بابلو سيميوني إلى الروخيبلانكوس.

وخاض مواسير 34 مباراة مع إشبيلية خلال موسم ونصف ليحرز هدفين، قبل أن يعود إلى بلاده.