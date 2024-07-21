اتحاد جدة يرفض رحيل كانتي إلى الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية عن رفض نادي اتحاد جدة عرضاً شفهياً قدمه نادي ويست هام بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لاتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي.

وقالت الصحيفة إن ويست هام أبدى اهتماماً بالغاً بلاعب خط الوسط الدولي الفرنسي، لكن نادي الاتحاد السعودي ليس لديه أي نية لبيعه.

وقدم كانتي مستوى لافتاً في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي نظمت في ألمانيا بين الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو وانتهت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب على حساب نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية.

وحاز "الغزال الفرنسي" جائزة أفضل لاعب في المباراة في مناسبتين رفقة "الديوك" التي ودعت البطولة أمام إسبانيا في نصف النهائي.

وقالت ذا أثلتيك: "يبدو كانتي البالغ من العمر 33 عاماً سعيد في الاتحاد، وسينضم إلى معسكره التدريبي قبل الموسم الجديد بعد فترة التوقف بعد كأس الأمم الأوروبية 2024".

وانضم لاعب ليستر سيتي السابق إلى الاتحاد قادماً من تشيلسي في الصيف الماضي، منهياً فترة سبع سنوات في ملعب ستامفورد بريدج، وسجل أربعة أهداف خلال 46 مباراة في موسم 2023-24.