بنفيكا يعلن مصير دي ماريا

أعلن رئيس بنفيكا، روي كوستا، عن استمرار المهاجم أنخل دي ماريا، الفائز بكأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين، في صفوف النادي البرتغالي هذا الموسم.

ونقلت الصحافة البرتغالية عن كوستا، الذي يزور سويسرا قوله إن "دي ماريا باقٍ في بنفيكا، لقد تم الإعلان عن ذلك بالفعل، سيبقى في بنفيكا، تماماً كما حدث قبل عام، عندما جاء دي ماريا بعد كأس العالم للتوقيع على عقد، الأمر نفسه الآن، دي ماريا هو لاعب في بنفيكا".

وكان الجناح البالغ من العمر 36 عاماً قد عاد إلى بنفيكا قبل عام، بعد أن تم تسريحه من يوفنتوس، ولعب معه 48 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 17 هدفاً وصنع 13 هدفاً.