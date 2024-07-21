فقدان لاعب مصري بعد انقلاب قاربه في نهر النيل

أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، عن فقدان لاعب نادي الكهرباء الرياضي، محمد عمرو مصطفى، إثر انقلاب قاربه خلال التدريبات.

وقال الاتحاد في بيان: تم ابلاغنا من نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي، سامح عبدالعزيز، عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوى، بلاعب نادي الكهرباء الرياضي، محمد عمرو مصطفى (17 عاماً)، وذلك أثناء التدريب بالنادي وتحت اشراف الجهاز الفني، وتم العثور على القارب والمجداف".

وأضاف الاتحاد: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة"

وأكد: "أن الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين، على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت اشراف الهيئة وعلى مسئوليتها".

وتابع: "سيتم إصدار بيانات أخرى حول كافة التطورات والمستجدات".