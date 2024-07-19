مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة برازيلية

أعلن بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو لمدة 5 أعوام.

وكان اللاعب (20 عاماً) معاراً من نادي تروا الفرنسي إلى نادي جيرونا الإسباني الموسم الماضي وسجل 9 أهداف في 37 مباراة بالدوري الإسباني.

وقال سافينيو في بيان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، الجميع يعلم أنه أفضل فريق في العالم حالياً، أنا متحمس لفرصة العمل تحت قيادة بيب غوارديولا أحد أعظم المدربين على الإطلاق وأعرف أنه سيساعدني على التحسن أكثر".

وخاض الموهوب سافينيو 7 مباريات مع البرازيل وسجل هدفه الدولي الأول الشهر الماضي أمام باراغواي في "كوبا أميركا 2024".

ويستهل السيتي، الذي فاز بآخر 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشوار الدفاع عن اللقب أمام تشيلسي في 18 أغسطس.