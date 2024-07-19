اتحاد الكرة المصري يحسم الجدل حول صحة مشاركة شيكابالا ودونغا في الكأس

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مشاركة لاعب الزمالك نبيل عماد "دونغا"، أمام بروكسي التي اقيمت، الخميس في دور الـ32 من كأس مصر، صحيحة.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، "أن مشاركة نبيل عماد دونغا مع الزمالك في مباراة بروكسي اليوم في دور الـ32 لكأس مصر صحيحة 100%، لأنه لم يصدر أي عقوبات في مباراة الاهلي والزمالك بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف: "أن كل ما نشر حول إيقاف الثنائي شيكابالا ودونغا وقتها غير صحيح".

وكانت بعض التقارير قد كشفت في مارس حول إيقاف شيكابالا و دونغا مباراتين بسبب إشارة لجماهير الأهلي خلال مباراة القطبين في نهائي النسخة الماضية لكأس مصر التي أقيمت بالرياض.