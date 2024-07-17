تحت قيادة مورينيو.. فنربخشة يستعير نجم الأهلي السعودي

أعلن نادي فنربخشة وصيف بطل الدوري التركي، استعارة الجناح الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين من الأهلي السعودي، ليحظى بالعمل مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق الجديد.

جمع الفريق التركي 99 نقطة لكنه حل ثانياً في ترتيب الدوري بالموسم الماضي متأخراً عن غلطة سراي البطل بفارق ثلاث نقاط، لتبدأ الإدارة تدعيم الصفوف بقوة أملاً في التعويض خلال الموسم المقبل.

وتعاقدت الإدارة مع جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر السابق، قبل أن تنجح في استعارة سانت-ماكسيمين بعد موسم واحد في السعودية.

وقال فنربخشة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "يصل آلان سانت-ماكسيمين، الذي توصل نادينا لاتفاق مبدئي مع ناديه الأهلي لانتقاله على سبيل الإعارة، إلى إسطنبول".

وأضاف النادي أن الجناح الفرنسي سيخضع للفحص الطبي قبل إنهاء إجراءات الإعارة.

وانتقل سانت-ماكسيمين (27 عاماً) إلى الأهلي في الصيف الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد ليقود هجوم الفريق مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز. وهو الثلاثي القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سانت-ماكسيمين، الذي لم يسبق له اللعب لمنتخب فرنسا الأول، أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة مع الأهلي الذي حل ثالثاً في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.