باريس سان جيرمان يجهز 100 مليون يورو لضم بديل مبابي

ذكرت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان يقوم بإعداد عرضًا بـ100 مليون يورو لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يلعب حالياً لصالح نابولي، ليعوض رحيل الفرنسي كيليان مبابي الذي وقع مع ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة غازيتا ديلو سبورت، فإن حقبة المهاجم مع نابولي ربما تكون وصلت لنهايتها، لا سيما وأن النادي الإيطالي لا يستطيع أن يتحمل راتب لاعب مثله في موسم لن ينافس خلاله في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن أوسيمين لديه عقد مع الفريق الإيطالي، إلا أنهم يعلمون في نابولي أن مستقبل صاحب الـ25 عاماً سيكون بعيداً عن السيري آ.

وتدرب اللاعب منفرداً الإثنين وسيغيب عن المباراة الودية المقررة اليوم، حيث يريد الفريق الإيطالي تحديد وضعه في أسرع وقت ممكن دون المخاطرة بتعرضه لإصابة.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن كرة القدم السعودية تحوم أيضًا حول مهاجم نابولي، لكن أوسيمين لا يزال يرغب في البقاء في نادٍ أوروبي كبير والمنافسة على "التشامبيونز ليغ".

وعلى الرغم من أن رغبته الرئيسية هي الذهاب إلى "البريمير ليغ"، إلا أنه يعلم أن باريس سان جيرمان هو طريق خروجه من الدوري الإيطالي.

ووفقاً للمعلومات الواردة في صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فإن مدرب بي إس جي، الإسباني لويس إنريكي كان سيضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، لكن يتعين على نادي العاصمة الفرنسية القيام بعمليات بيع أولاً قبل الشراء، لذلك لا يوجد عرض رسمي بعد لضمه.