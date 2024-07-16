عملية جراحية تبعد أراوخو عن برشلونة

يخضع نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة رونالد أراوخو لعملية جراحية في أوتار الركبة بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع بلاده في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بالولايات المتحدة.

يسافر أراوخو 25 عاماً إلى فنلندا لإجراء الجراحة بعد تقييم حالته بواسطة الجهاز الطبي لبرشلونة لدى عودته إلى إسبانيا قادماً من أميركا.

وذكر بيان صادر عن برشلونة اليوم الإثنين "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو في أوتار الركبة اليمنى".

وأضاف البيان: "في غضون الأيام القادمة سيخضع لإجراء جراحي على يد الطبيب لاسه ليمباينين تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي في توركو بفنلندا".

وتابع: "بعد انتهاء الإجراءات، سيكون هناك تحديث طبي آخر".

وشارك أراوخو في 37 مباراة مع برشلونة وصيف الموسم الماضي من الدوري الإسباني، لكنه خرج مصاباً بعد مرور 33 دقيقة من المباراة التي فازت فيها أوروغواي على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية لكوبا أميركا قبل نحو أسبوع.