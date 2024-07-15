رودري: جائزة أفضل لاعب في العالم ينبغي أن تذهب للاعب إسباني

أكد رودري نجم منتخب إسبانيا أن لاعبي الماتادور يستحقون الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام بعد إنجازهم التاريخي المتمثل في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، في رقم قياسي غير مسبوق.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 في ألمانيا بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2/ 1 مساء الأحد في المباراة النهائية.

وقال رودري "الكرة الإسبانية تستحق جائزة أفضل لاعب في العالم ، بصراحة أتمنى أن يفوز بها لاعب إسباني، لا يهمني من هو، سيكون أمرا رائعا".

ولدى سؤاله عن فرصته في الفوز بالجائزة، أجاب رودري: "سمعت أن داني كارفاخال الفائز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يستحقها أيضا".

وأشار "من الناحية الفردية، أنا فخور للغاية بما أقدمه والتقدير الذي أناله، لكن ينبغي على شخص أخر إجراء هذا التقييم".