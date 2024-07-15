الألماني مولر يضع حداً لمسيرته الدولية.. "وداعاً للنسر"

وضع مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر حداً لمسيرته الدولية عقب خروج المنتخب الألماني المضيف من ربع النهائي كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.

وقال مولر الذي سيبلغ عامه الـ35 في سبتمبر، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد 131 مباراة دولية و45 هدفاً، أقول اليوم وداعاً للنسر (شعار المنتخب الألماني)".

لعب مولر مباراته الدولية الأولى عام 2010 وسجل 45 هدفاً، من بينها 5 في مونديال 2010 ومثلها في 2014. هدفه الأخير سُجِّل في مرمى فرنسا خلال فوزٍ وديّ (2-1) في ديسمبر الماضي.

ويحتل مولر المركز الثالث في ترتيب أكثر اللاعبين ارتداء لقميص المنتخب الوطني (131)، خلف لوتار ماتيوس (150) والمهاجم ميروسلاف كلوزه (137). كما يحتل المركز السادس كأفضل الهدافين في تاريخ ألمانيا.

وقال في الفيديو: "حين لعبت مباراتي الدولية الأولى مع المنتخب الألماني قبل 14 عاماً، لم أكن لأحلم بكل هذا".

وأضاف: "لطالما شعرت بفخرٍ كبيرٍ بتمثيل منتخب بلادي. احتفلنا معاً وتشاركنا الدموع في أحيانٍ أخرى".

وكان المهاجم صاحب الشخصية القوية جزءًا من منتخب بلاده المتوّج بمونديال البرازيل 2014 على حساب الأرجنتين (1-0).

كان مولر احتياطياً في كأس أوروبا 2024 وشارك في 41 دقيقة في الخسارة أمام إسبانيا 1-2 في ربع النهائي، وألمح قبل انطلاق البطولة أنها قد تكون محطته الأخيرة مع المنتخب.



