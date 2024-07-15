الأرجنتين تنتزع لقب كوبا أميركا.. "التانغو" بطل تاريخي للمرة الـ 16 (فيديو)
قاد المهاجم "البديل السوبر" لاوتارو مارتينيس منتخب بلاده الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب والانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم عندما سجل له هدف الفوز في مرمى كولومبيا 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية الأحد على ملعب "هارد روك" في ميامي.
هدف لاوتارو مارتينيز التاريخيّ كامل! 🇦🇷🥶— عمرو (@bt3) July 15, 2024
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وسجل مارتينيس الهدف الوحيد في الدقيقة 112 اثر تمريرة حاسمة من البديل الاخر جيوفاني لو سيلسو معززا صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف، وقاد الارجنتين الى اللقب السادس عشر في 30 مباراة نهائية في المسابقة (حلت وصيفة 14 مرة) وفك شراكة الرقم القياسي في عدد الالقاب مع الأوروغواي (15) التي حلت ثالثة بفوزها على كندا 4-3 لبركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2) السبت.
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