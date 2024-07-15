مدرب إنجلترا يعترف: إسبانيا أفضل منتخب في البطولة

تحسّر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين على الفرصة الضائعة، وذلك بعد خسارته ورفاقه في "الأسود الثلاثة" نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمام إسبانيا 1-2 على الملعب الأولمبي في برلين.

وللنسخة الثانية توالياً، سقطت إنجلترا في المتر الأخير بعدما خسرت نهائي صيف 2021 على أرضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح، لتفشل بالتالي في إحراز لقبها القاري الأول ولقبها الثاني على الإطلاق بعد كأس العالم 1966 على أرضها.

وقال كاين عقب المباراة لقناة "أي تي في" إنه "من الصعب التعبير بالكلمات عما نشعر به جميعاً الآن. مباراة صعبة. لقد قمنا بعمل جيد للعودة إلى المباراة وكافحنا من أجل البناء على ذلك. من الصعب هضم الهدف المتأخر الذي تلقيناه" في الدقيقة 86 عبر البديل ميكيل أويارسابال الذي منح إسبانيا لقبها الرابع.

وتابع كاين "كنا نعود من بعيد طيلة البطولة... كنا قريبين (من اللقب) لكننا لم نتخذ الخطوة التالية للفوز بها. في الشوط الأول، عانينا. لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة. الشوط الثاني كان أفضل وسجلنا الهدف، ثم ومن كرة عرضية انتهى الأمر، هذا هو النهائي".

وأردف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الذي تصدر ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف لكن مشاركة مع خمسة لاعبين آخرين، إنها "فرصة ضائعة. ليس من السهل الوصول إلى هذه المباريات النهائية، عليك أن تغتنمها عندما تأتي ولم نفعل ذلك مجدداً. إنه أمر مؤلم للغاية وسيظل مؤلماً لفترة طويلة".

وتحدث عن مدربه غاريث ساوثغيب بالقول إنه "سيأخذ بعض الوقت لاتخاذ القرار (بشأن مستقبله)، أردنا الفوز باللقب من أجله".

وبدوره قال ساوثغيت في رده على سؤال بشأن مستقبله مع المنتخب "لا أعتقد أن الوقت الحالي مناسب لاتخاذ قرار من هذا النوع، أحتاج إلى التحدث مع الأشخاص المناسبين، الآن ليس الوقت.

وعن المباراة النهائية، قال "أعتقد أن إسبانيا كانت أفضل فريق في البطولة، لم نحتفظ بالكرة بشكل جيد، لكننا كنا في قلب المواجهة حتى الدقائق العشر الأخيرة، أشعر بإحباط كبير وحزين حقاً من أجل الجميع، كان اللاعبون مذهلين، أنا فخور جدًا بما فعلوه. كنا قريبين جداً".

ومن الجهة الإسبانية، قال المدرب لويس دي لا فوينتي "لا يسعني أن أكون أكثر سعادة، نحن فريق حقيقي، أبطال أوروبا، يزداد فخري بهم كل يوم. أشكركم على الدعم القادم من جميع أنحاء إسبانيا".

وبدوره، قال ميكيل أويارسابال الذي سجل هدف الفوز بعد دخوله كبديل "لقد قمت بعملي وما يتوجب علي فعله في كل لحظة. كنت محظوظاً بما يكفي لتسجيل هدف الفوز".