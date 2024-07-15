تعرف إلى ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا 2024

أسدل الستار على بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بتتويج المنتخب الإسباني بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية، ولكن رغم حسم إسبانيا للقب إلا أنه لا يوجد أي لاعب نجح في حسم لقب هداف البطولة بعدما تساوى 6 لاعبين عند 3 أهداف في البطولة.

وحتى نجمي منتخب إنجلترا وإسبانيا هاري كين، وداني أولمو لم ينجحوا في إضافة أي هدف قادر على قيادتهم للقب هداف أوروبا.

وفيما يلي ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا

برصيد 3 أهداف جورج ميكوتادزه (جورجيا)، جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا)، كودي خاكبو (هولندا)، داني أولمو (إسبانيا)، هاري كاين (إنجلترا)

برصيد هدفان

فلوريان فيرتس، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، دونيل مالن (هولندا)، رازفان مارين (رومانيا)، جود بيلينغهام (انكلترا)، نيكو وليامس وفابيان رويس (إسبانيا)، مريح ديميرال (تركيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، بينما أحرز أكثر من 50 لاعب هدف في البطولة.