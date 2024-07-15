شعلة أولمبياد 2024 تبدأ رحلتها في باريس

بدأت الشعلة الأولمبية رحلتها عبر باريس في ختام موكب الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا 14 يوليو، وكان نجم كرة القدم السابق تييري هنري أول الحاملين لها قبل 12 يوما من حفل الافتتاح.

وانطلقت رحلة الشعلة عند الساعة 11:45 صباحا في شارع فوش، في نهاية عرض عسكري تم تعديل حجمه ومساره على ضوء الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبي.

في المشهد الأخير من العرض العسكري، ظهرت بيد الفارس تيبو فاليت، الحاصل على الميدالية الذهبية في ريو عام 2016، ثم تم تسليم الشعلة أمام المنصة الرئاسية إلى مجموعة من الشباب ثم نقلت إلى شارع الشانزليزيه حيث بدأ تييري هنري رحلتها.

في "أجمل شارع في العالم"، مع العلم الفرنسي الكبير الذي يرفرف تحت قوس النصر، كان مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم الذي كان يرتدي ملابس بيضاء بالكامل، أول حامل للشعلة وسط تصفيق بضع مئات من المتفرجين

وستعبر الشعلة قلب العاصمة لمدة 12 ساعة تقريبًا، حتى قصر بلدية باريس حيث ستقضي الليل قبل استئناف رحلتها الباريسية التي ستنتهي مساء الاثنين (8:45 مساء) في ساحة الجمهورية، مع حفلة موسيقية مجانية.

وفي غضون يومين، يجب أن تقطع حوالي 60 كلم، يحملها حوالي 540 شخصا، 200 يوم الأحد، و340 يوم الاثنين، ويشرف عليها 1600 ضابط شرطة ودركي، من بين 18 ألف من قوات للأمن تم حشدهم لهذا الحدث.