أوروغواي تنتزع برونزية كوبا أميركا بركلات الترجيح

احتاج منتخب أوروغواي إلى هدف تعادل متأخر وركلات الترجيح للفوز على كندا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، وقال مدرب المنتخب الأميركي الجنوبي مارسيلو بيلسا إن فريقه قدم أداء أقل بكثير من مستواه المفترض.

أجرى مدرب منتخب كندا عدة تغييرات في تشكيلته للمباراة وبدا الفريق أكثر نشاطاً وتسببت في عدد من المصاعب لأوروغواي.

وكانت أوروغواي المصنفة 14 عالمياً على وشك الهزيمة أمام المنتخب رقم 48 في قائمة التصنيف العالمي الذي يشارك لأول مرة في كوبا أميركا قبل أن يسجل لويس سواريز هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح التي انتصر فيها فريق المدرب الأرجنتيني بيلسا 4-3.

وقال بيلسا للصحافيين بعد المباراة: "لم نقدم أداء كبيراً. كان التعادل بالكاد مستحقاً في أحسن الأحوال. أعتقد أن قرار مدرب الفريق المنافس بإعطاء الأولوية للاعبين الجاهزين بدنياً بدلاً من اللاعبين الأساسيين المعتادين كان أكثر نجاحاً".

وتابع: "أشركت اللاعبين الأساسيين المعتادين رغم إرهاقهم. كانت هناك فترات صعود وهبوط. وكانت الفرص التي صنعها الفريقان متكافئة، لكن في الحقيقة لم نلعب نحن جيداً".

وأضاف "فيما يتعلق بالمركز الثالث، أعتقد بكل ثقة أن منتخب أوروغواي واحد من أفضل ثلاثة فرق في هذه البطولة. وحتى لو جاءت هذه البطولة بعد مواسم طويلة والإرهاق يؤثر على اللاعبين، أعتقد أنه بالنظر إلى سجلنا فإنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل قليلاً مما فعلنا".

وعبر الأميركي جيسي مارش الذي تولى تدريب كندا في مايو (أيار) الماضي عن فخره بما أحرزه فريقه من تقدم خلال فترة قصيرة وأضاف "اللاعبون يشعرون بخيبة أمل بسبب طريقة خسارتنا المباراة".

وأضاف: "لكني كنت إيجابياً جداً معهم. كنا معاً لأكثر من ستة أسابيع بقليل. خضنا هذه المباراة، وأشركنا بعض اللاعبين الجدد فيها ولعبنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم، وسيطرنا على المباراة".