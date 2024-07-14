اتحاد العاصمة يتعاقد مع نبيل معلول

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري عن تعيين التونسي نبيل معلول مدرباً جديداً لفريقه الأول لمدة موسمين.

وقال اتحاد العاصمة عبر فيسبوك: "المدرب نبيل معلول يوقع عقداً لموسمين في اتحاد العاصمة".

وسيتولى معلول المدرب الأسبق للترجي التونسي قيادة الجهاز الفني لاتحاد العاصمة خلفاً لنظيره الإسباني خوان كارلوس غاريدو الذي غادر النادي في نهاية الموسم الماضي.

وفي الموسم المقبل سيشارك اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية التي فاز بها في الموسم قبل الماضي.

وفي الأسبوع الماضي تعاقد اتحاد العاصمة مع الظهير الأيسر إلياس شتي قادماً من الوداد البيضاوي المغربي لمدة ثلاثة مواسم.