حريق مروع في ملعب نادٍ فنلندي (فيديو)

تسبب حريق في استاد فريق جنيستان أولونكيلا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفنلندي، إلى تدمير المرافق وترك النادي دون ملعب حتى نهاية الموسم.

وأتت النيران على المدرجات الرئيسية للاستاد بالإضافة إلى مرافق التخزين بالملعب ووغرف تبديل الملابس وكافة الممتلكات الموجودة بداخله تم تدميرها.

وفقد النادي، الذي صعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الفنلندي، كافة معداته واضطر إلى تأجيل مباراته المقبلة على أرضه ضد ماريهامن الأحد.

وقال ريستو مورتو رئيس النادي لهيئة الإذاعة الفنلندية (واي.إل.ئي): "من غير المرجح أن نلعب في الإستاد، هذه مأساة فظيعة؛ كل المعدات وكل شيء احترق، وليس لدى فرق الرجال والسيدات أي شيء في الوقت الحالي".

ويبحث جنيستان الآن عن ملعب بديل لخوض ما تبقى من الموسم.

ولم يتسبب الحريق في أي إصابات.