رغم فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي الأفضل في "القارة العجوز"

حل ريال مدريد في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي، في تصنيف أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي صدر على موقعه الرسمي.

ولم يكن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كافياً لتقدمه على السيتي واحتلال المركز الأول، حيث حصل على 119 ألف نقطة مقابل 123 ألف نقطة للفريق الإنجليزي.

ومنذ عام 2021، حقق الفريق الذي يديره بيب غوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى نهائي آخر، ونصف نهائي، ليصبح الآن الأقوى في أوروبا بلا منازع.

وتمكن الفريق الملكي من التفوق على بايرن ميونخ، الذي حل في المركز الثالث، بـ108 ألاف نقطة.

يعتمد هذا التصنيف على معامل كل فريق خلال الـ5 مواسم الماضية، مع التركيز على نتائج كل نادٍ في المسابقات الأوروبية، دون الأخذ بعين الاعتبار الدوريات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه المراكز الفرق المصنفة في قرعة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويرافق فياريال، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، ريال مدريد كأبرز الأندية الإسبانية، حيث يحتل الفريق الغواصات أعلى مركز بينهم، حيث يحتل المركز السابع بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي عام 2021 ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.

أما أتلتيكو مدريد، فيحتل المركز 17، بفارق مركز واحد عن برشلونة، الذي يقع بعيداً عن المراكز التي اعتاد عليها.