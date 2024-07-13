إنتر ميلان يحتفظ بإنزاغي حتى 2026

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تمديد عقد مدربه سيموني إنزاغي، حتى 2026.

وأعربت إدارة النادي عن سعادتها بضمان استمرار إنزاغي في قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة، نظراً للنجاحات التي حققها منذ توليه المسؤولية.

وكان مقررا أن ينتهي عقد سيموني في 2025، لينجح الإنتر في تمديده لمدة عام إضافي.

وقال إنتر في بيان رسمي: "يسر إنتر ميلان أن يعلن عن تجديد عقد المدرب إنزاجي، وبفضل الاتفاقية الجديدة، سيقود الينراتزوري حتى عام 2026".

من جانبه، صرح بيبي ماروتا رئيس الينراتزوري: "لقد مر وقت بسيط جدا منذ نهاية الموسم الرائع حيث فونا بلقبين آخرين".

وأضاف: "أود أن أعلن رسميا أن علاقتنا مع إنزاجي ستستمر حتى حزيران/يونيو 2026، على أمل أن تستمر أكثر في المستقبل".