رسمياً.. كأس السوبر الإفريقي في السعودية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، استضافة بلادة بطولة السوبر الإفريقي في نسختها الحالية خلال شهر سبتمبر.

وقال تركي آل الشيخ في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أن يستضيف موسم الرياض مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وأضاف أن المباراة ستقام كجزء من فعاليات موسم الرياض وفي يوم 27 سبتمبر 2024 وسيعلن "كاف" عن مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.

وأوضح:" نحن سعداء باستضافة كأس السوبر الأفريقي في الرياض الذي يمثل إحدي أهم البطولات في القارة الإفريقية، هذا الحدث يجمع بين 2 من عمالقة كرة القدم من بلدنا الشقيق مصر، نحن جميعاً نتطلع إلى مباراة تنافسية تليق بتوقعاتنا".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي في مايو الماضي، فيما توج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) على حساب نهضة بركان المغربي في الشهر ذاته.