كلوب يرفض عرضاً مغرياً لتدريب منتخب أميركا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مدرب ليفربول السابق، يورغن كلوب، رفض عرضاً مغرياً من الولايات المتحدة لتدريب فريقه.

ووفقاً لتقرير صحيفة "ذا إندبندنت": "أنه تم ترشيح كلوب لتولي تدريب منتخب الولايات المتحدة، خلفاً لغريغر بيرهالتر الذي تمت إقالته بعد أداء مخيب خلال بطولة "كوبا أمريكا 2024".

وتهدف الولايات المتحدة إلى تعيين مدرب بارز لقيادة منتخبها الوطني، تمهيداً لاستضافة كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.

وسبق لكلوب أن قاد نادي ليفربول لسنوات، حقق خلالها نجاحات كبيرة، من بينها تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الماضي.