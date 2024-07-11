أول قرار بعد وفاة أحمد رفعت.. إيقاف برنامج أحمد شوبير

بعد فترة قصيرة من وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، لاعب المنتخب المصري السابق أحمد رفعت، اتخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرار سريعا بإنهاء تعاقدها مع الإعلامي أحمد شوبير، بشكل حاسم ورسمي ليُسدل الستار عن تجربة الإعلامي مع الشركة المتحدة.

وجاء في بيان الشركة: “قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وقالت الشركة المتحدة أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، لأن الشركة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

واختتم البيان: "تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".