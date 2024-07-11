البرتغالي بالينيا من فولهام إلى بايرن ميونيخ

انتقل لاعب الوسط الدفاعي البرتغالي الدولي جواو بالينيا من صفوف فولهام الانجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني، كما اعلن النادي البافاري الخميس.

وقال بايرن ميونيخ على موقعه الرسمي إن بالينيا الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين الثلاثاء الماضي "وقّع عقداً لأربع سنوات حتى عام 2028".

ولم يذكر الفريق البافاري قيمة الصفقة لكن تقارير صحافية اشارت إلى أنه سدّد مبلغاص مقداره 49 مليون يورو (53 مليون دولار) للنادي اللندني للحصول على خدمات بالينيا الذي شارك في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، قبل الخروج أمام فرنسا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وكان بايرن حاول التعاقد مع بالينيا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية في يناير وخضع للفحص الطبي، لكن فولهام رفض التخلي عنه لعدم إيجاد البديل.

وقال بالينيا بعد التوقيع على العقد "هذا أحد أسعد أيام حياتي"، مضيفاً "انه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. أريد الاستمتاع بالنجاح مع بايرن والفوز بالألقاب".

وعلّق المدير الرياضي في النادي البافاري ماكس إيبرل على الصفقة بقوله "كنا نلاحق اللاعب بشدة منذ الصيف الماضي، كان من المهم ألا نفقد التواصل أبداً".

خاض لاعب خط الوسط 31 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وسجّل هدفين. وهي ثالث صفقة يقوم فيها بايرن ميونيخ الذي يقوم بتجديد دماء الفريق ومواصلة عملية إعادة البناء بعد موسم أوّل من دون أي لقب منذ عام 2012، وذلك بعد التعاقد مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه والمدافع الياباني هيروكي إيتو، إلى جانب المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي تم تعيينه مدربا في نهاية الموسم الماضي خلفا لتوماس توخل.

وعاش بايرن موسماً سيئاً بكل ما للكلمة من معنى، حيث خسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن الذي انهاه من دون خسارة، وخرج مبكراً من كأس المانيا ومن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني الذي توج به لاحقاً.

ومن المتوقع أن تكون التوقعات عالية بشكل خاص على المدرب لا سيما ان ملعب "أليانتس ارينا" يستضيف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.