موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2024

بعد أكثر من 20 يوما من المنافسات تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا، بعدما بلغت إنجلترا المباراة النهائية الثانية تواليا، لتواجه أفضل منتخب في البطولة إسبانيا التي تغلبت على فرنسا وذلك في الملعب الأولمبي ببرلين.

وحققت إنجلترا فوزا قاتلا على هولندا 2-1 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الدور نصف النهائي. وكانت هولندا البادئة بالتسجيل بواسطة تشافي سيمونز (7)، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كاين (18 من ركلة جزاء)، قبل أن ينجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بينما نجحت إسبانيا في الفوز على فرنسا 2-1 في ميونيخ ليواصل منتخب الإسباني مشواره الرائع في البطولة بتحقيق 6 انتصارات متتالية حتى الأن وتلتقي إنجلترا، الساعية الى لقبها الاول في الكأس القارية والثاني الكبير في سجلها بعد مونديال 1966 على أرضها، في المباراة النهائية الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء في ميونيخ.

وهي المباراة النهائية الثالثة لإنجلترا في بطولة كبرى، والأولى لها خارج قواعدها بعدما توجت في الأولى باللقب العالمي عام 1966، وخسرت الثانية في كأس أوروبا 2020 التي اقيمت في العام التالي بسبب فيروس كوفيد، أمام إنكلترا بركلات الترجيح.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا

الأحد 14 يوليو 2024

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات