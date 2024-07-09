إقالة مدرب باراغواي بعد الخروج من كوبا أميركا

أعلن الاتحاد الباراغواياني، إقالة المدرب الأرجنتيني دانييل جارنيرو، من تدريب المنتخب، بعد سلسلة من الخسارات للفريق وإقصائه المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة "كوبا أميركا 2024".

وودع منتخب باراغواي النسخة الحالية من المسابقة "كوبا أميركا 2024"، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، من الدور الأول، بعدما قبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة، دون أن يحقق أي انتصار، عقب خسارة مبارياته الـ3.

واستهل منتخب باراغواي مشواره في المسابقة بالهزيمة 1-2 أمام كولومبيا في الجولة الافتتاحية، قبل أن يخسر 1-4 أمام البرازيل، ثم 1-2 أمام كوستاريكا في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ونشر اتحاد باراغواي لكرة القدم بياناً على حسابه الرسمي بموقع "إكس" ذكر فيه، "نشكر المدرب وطاقمه التدريبي بأكمله على التزامهم وتفانيهم واحترافيتهم طوال فترة العمل مع منتخب باراغواي، نتمنى لهم النجاح في مشاريعهم المستقبلية".

وتولى جارنيرو تدريب منتخب باراغواي في سبتمبر الماضي خلفاً لمواطنه جييرمو باروس سكيلوتو، لكنه لم يحقق النتائج المأمولة مع الفريق، الذي حقق معه فوزين فقط في المباريات العشر التي لعبها معه.

وستكون مهمة المدير الفني الجديد الذي سيخلف جارنيرو في منصبه هي إعادة الاتزان لمنتخب باراغواي في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب باراغواي في المركز السابع بترتيب التصفيات، التي تشارك فيها المنتخبات العشرة المنتمية لاتحاد "كونميبول"، بعدما حصد 5 نقاط من مبارياته الـ6 الأولى بالتصفيات.

وتلتقي باراغواي في الجولة المقبلة بالتصفيات مع مضيفتها أوروغواي في سبتمبر المقبل، قبل أن تستضيف البرازيل بعدها بـ3 أيام في الجولة التالية.